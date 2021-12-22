Украина укрепляет "опасные" участки границы с Россией противотранспортными рвами

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Украинские пограничники в Сумской области укрепляют "уязвимые" участки госграницы с Россией с помощью противотранспортных рвов. Об этом сообщила во вторник Госпогранслужба Украины.

"В частности, на участке Сумского пограничного отряда продолжается обустройство украино-российского участка госграницы противотранспортными рвами", - сказано в сообщении на сайте ведомства.

В Госпогранслужбе отметили, что сегодняшние вызовы безопасности заставляют продолжать работы, несмотря на значительное снижение температуры. Пограничники объяснили, что ранее сезон инженерного обустройства границы длился до наступления зимы, но сейчас работы не приостановлены на угрожающих направлениях.

Работы выполняет комплексная механизированная инженерная группа. Сотрудники используют спецтехнику и, как дополнение к уже существующим препятствиям, прокапывают ров и насыпают вал, что, по мнению пограничников, станет "дополнительной преградой для желающих незаконно пересечь госграницу".

В конце ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина меняет стратегию обустройства границ. По его словам, в начале ноября правительство выделило 21 млн гривен (около $800 тыс.) на укрепление границы. По его словам, это начальная сумма, которая будет использоваться на строительство специальных укрепляющих сооружений, а также на увеличение количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства будут добавляться по мере необходимости, уточнил Шмыгаль.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, выступая в Верховной раде, сообщил, что на обустройство границы с Россией и Белоруссией необходимо 17 млрд гривен (более $640 млн). При этом министр подчеркнул, что Украина будет оснащать свою границу только "современными инженерными сооружениями".