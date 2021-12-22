Times: Британия вслед за США отправила специалистов по борьбе с кибератаками на Украину

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Британские специалисты по борьбе с киберпреступностью были отправлены на Украину вместе с коллегами из США для сдерживания потенциальных атак со стороны России. Об этом в среду сообщила газета The Times.

По ее сведениям, эксперты должны обеспечить защиту важных объектов инфраструктуры Украины на фоне якобы планируемого Россией вторжения на территорию соседней республики. О том, что Соединенные Штаты направили на Украину группу специалистов по кибербезопасности, проинформировала в понедельник газета The New York Times.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат не подкрепленные фактами утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.