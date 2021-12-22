ГАВАНА, 22 декабря. /ТАСС/. Внешнеполитические ведомства Кубы и России провели политические консультации в виртуальном формате во вторник и отметили важность поддержки многосторонности на международных форумах. Об этом сообщает МИД карибской республики.

"На встрече, проведенной в виртуальном формате, стороны обменялись мнениями по множеству актуальных вопросов международной повестки дня, включая ужесточение в условиях пандемии экономической, торговой и финансовой блокады, введенной правительством США против Кубы, - сообщается на сайте ведомства. - В ходе плодотворного обмена было подтверждено совпадение позиций, характеризующее исторические отношения между двумя странами. Была отмечена взаимная заинтересованность в продолжении укрепления координации на международных форумах действий в защиту многосторонности, международного права и Устава Организации Объединенных Наций".

Во встрече приняли участие, в частности, директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев и директор департамента по многосторонним отношениям и международному праву МИД Кубы Родольфо Бенитес.