Глава контрразведки ФРГ считает, что Россия стремится расширить свое влияние за рубежом

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) Томас Хальденванг считает, что Россия стремится расширить свое влияние за рубежом. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью медиагруппе Funke.

"Мы замечаем, что Россия активизировала свои действия", - утверждал Хальденванг. По его словам, эксперты ведомства заметили попытки оказания влияния во время кампании в преддверии выборов в Бундестаг. "В начале распространялись ложные сообщения о ряде лиц, например о кандидате от "зеленых", госпоже [Анналене] Бербок", - сказал глава контрразведки. "В целом можно сказать, что такие кампании не возымели действия", - констатировал Хальденванг.

Он полагает, что в свете приговора по делу об убийстве гражданина Грузии в Берлине "стало ясно, к каким отчасти жестким методам прибегают российские структуры за рубежом". Хальденванг отметил, что шпионаж становится все чаще "демонстрацией силы". "Мы наблюдаем это также в киберпространстве", - заявил он.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к совершению в Германии хакерских атак. Ни одно из силовых ведомств ФРГ не предоставило никаких доказательств в поддержку версии о связях киберпреступников с Москвой.