Эксперт: предсказать момент распада СССР для ЦРУ было практически невыполнимой задачей

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Задача предсказать момент распада Советского Союза была практически невыполнимой для Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США и других западных спецслужб. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС куратор Международного музея шпионажа в Вашингтоне историк Эндрю Хаммонд. В то же время, по его словам, нельзя сказать, что для американцев и их западных коллег это событие стало полной неожиданностью.

"Я думаю, что предсказать то, что Советский Союз распадется при тех конкретных обстоятельствах, было практически невыполнимой задачей. У спецслужб нет магического кристалла - они не могут в точности определить, что произойдет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считает ли корректной точку зрения о том, что в ЦРУ фактически "проспали" распад СССР.

Хаммонд считает при этом, что неправильно было бы полагать, что ЦРУ и другие американские ведомства в корне неверно оценивали экономическую и политическую ситуацию в Советском Союзе и переоценивали его мощь в последние годы перед распадом. "Я проводил множество исследований в [президентских] библиотеках [Джимми] Картера (занимал пост с 1977 по 1981 год - прим. ТАСС) и [Рональда] Рейгана (занимал пост с 1981 по 1989 год - прим. ТАСС), и я встречал много документов, и ни в одном из них не говорилось, например, что советская экономика была крепкой, что она стремительно развивалась в 1980-е годы, в большинстве из них говорилось, что советская экономика была слабой, ситуация с ВВП была не так хороша, за внешней оболочкой многое казалось не в порядке", - отметил он.

"Но, конечно же, предсказать то, как будет развиваться ситуация в политической системе, было очень сложной задачей, потому что события могли развиваться в совершенно разном направлении", - убежден историк. "Я имею в виду, что если бы в августе (1991 года - прим. ТАСС) не произошла попытка отстранить [президента СССР Михаила] Горбачева, если бы не произошли какие-то еще вещи, то, может быть, <...> советская политическая система сохранилась бы еще на какое-то время", - предположил он.

По его словам, если вопрос заключается в том, могли ли в ЦРУ с уверенностью сказать, "когда это [распад СССР] произойдет и как все это произойдет, то ответ - нет". "Но если вопрос заключается в том, говорили ли они, что с советской экономикой были проблемы, которые могут иметь политические последствия, то, да, они это говорили", - добавил Хаммонд.

При этом историк подчеркнул, что задача, связанная с прогнозом того, как будут развиваться события подобного рода, трудна в принципе для любых спецслужб. "Не важно, ЦРУ это, МИ-6, КГБ или СВР: насколько вообще сложно предсказать, что произойдет и как именно все это произойдет? Люди не могут даже предсказать, кто победит в Лиге чемпионов. А что уж говорить о мировой политике!" - пошутил куратор вашингтонского музея шпионажа.

Роль ЦРУ

Отвечая на вопрос о том, насколько, по его мнению, само ЦРУ стремилось приблизить распад СССР, Хаммонд признал, что такая цель у американских спецслужб, очевидно, была, поскольку сама логика холодной войны подталкивала их к этому.

Тем не менее, как подчеркнул историк, это относилось не только к ЦРУ - "обе стороны активно пытались навредить друг другу". "Так что я думаю, что ЦРУ точно этим занималось. Но я считаю, что сказать, что все это было результатом деятельности ЦРУ, было бы неправдой", - отметил он. "Думаю, люди, которые работали в ЦРУ в 1980-е годы, были бы очень рады услышать, что это они спровоцировали распад СССР. Но, полагаю, история на самом деле несколько сложнее", - убежден Хаммонд.

"Во время холодной войны, в течение значительной части XX века, были две системы, которые противостояли друг другу во всем мире <...>. И точно так же, как долгосрочной целью КГБ было распространить коммунизм и сделать Россию более сильной, сделать более сильным Советский Союз, работа ЦРУ заключалась в том, чтобы обезопасить Америку и ее союзников и попытаться приблизить конец Советского Союза", - добавил он.

Не разрушить весь дом

Несмотря на желание нанести ущерб СССР, американские власти в то же время не хотели, чтобы ситуация слишком сильно вышла из-под контроля, убежден Хаммонд. Отвечая на вопрос о том, не опасались ли в ЦРУ, что распад СССР приведет к непредсказуемым изменениям на мировой арене и нестабильности всей системы международных отношений, историк отметил, что такие соображения брались в расчет. "Я думаю, что на этом этапе, конечно же, [была мысль]: ради всего святого, мы не хотим, чтобы все развалилось настолько, чтобы это ударило по всем остальным или чтобы это имело слишком тяжелые последствия для российского народа", - сказал он.

"Если подумать, то практически вся структура мировой политики была ориентирована на холодную войну. Когда одна сторона проходит через трансформацию и очень быстро меняется, это достаточно опасный момент", - признал он. По его словам, в США серьезно беспокоились по поводу того, "что случится с входившими в союз странами, что будет с ядерными силами, что произойдет с Германией, как это все повлияет на китайско-российские отношения".

При этом Хаммонд подчеркнул, что в восприятии самих сотрудников ЦРУ, по его мнению, "врагом была не Россия <...>, а врагом была коммунистическая система". Историк отметил, что такой вывод он может сделать на основе бесед, которые у него были ранее с участниками тех событий. "Их желанием было подорвать эту систему. Они не хотели, чтобы она распространялась в другие страны, они не хотели, чтобы Италия стала коммунистической, чтобы Франция стала коммунистической, чтобы Ангола и Мозамбик стали коммунистическими", - пояснил он.

Что стало с американскими шпионами?

Отвечая на вопрос о том, как распад СССР сказался на самих американских спецслужбах и их деятельности на территории бывших советских республик, Хаммонд подчеркнул, что эти события, "безусловно, принесли с собой достаточно серьезные изменения". "Значительная часть тех денег, которые выделялись на разведывательную деятельность, тратилась на то, чтобы изучать ситуацию в СССР и странах-союзницах, и вдруг внезапно остается не так уж много того, что вы изучали, чему вы противостояли. Да, по меньшей мере были организационные изменения", - отметил он.

Однако, по его словам, распад СССР не означал, что ЦРУ даже на первоначальном этапе сколько-нибудь потеряло интерес к постсоветскому пространству. Скорее наоборот, отметил Хаммонд, вместо одного государства возникли независимые республики, и все они продолжали представлять интерес для Вашингтона. "Я не думаю, что все это было в стиле: ну и чем же нам теперь заниматься? Я думаю, что это было скорее так: ладно, Россия - важная страна, у России есть ядерное оружие, в России одиннадцать часовых поясов, Россия остается важной страной, Украина и все остальные страны важны. Теперь еще больше стран, ситуацию в которых надо изучать, раньше же надо было изучать только СССР", - отметил он.