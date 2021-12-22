Киев отказал Минску в помощи по делу осужденных за терроризм анархистов

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины отказала в правовой помощи по делу четырех осужденных в среду Минским областным судом за терроризм белорусских граждан. Об этом сообщила в среду Генпрокуратура Белоруссии.

"Офис генерального прокурора Украины отказал в удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры Беларуси об оказании правовой помощи по уголовному делу в отношении "группы Олиневича", которая была направлена еще на стадии предварительного расследования", - отмечается в Telegram-канале белорусской генпрокуратуры.

По информации ведомства, украинская сторона мотивировала такую позицию тем, что запрошенная правовая помощь "угрожает ее суверенитету и безопасности". "Тем самым украинские власти выразили свое отношение к оценке действий обвиняемых, и эта оценка явно не носит осуждающий характер", - отметили в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

Минский областной суд приговорил четверых обвиняемых в совершении актов терроризма и незаконном обороте оружия к лишению свободы на срок от 18 до 20 лет. Обвиняемые Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет лишения свободы, Дмитрий Дубовский - 18 лет, а Дмитрий Резанович - 19 лет. Обвиняемые причисляют себя к анархистам, ранее они были включены Комитетом государственной безопасности Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Приговор не вступил в силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.