МИД КНР: обвинения США в шпионаже в адрес ученых подрывают сотрудничество с Китаем

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты подрывают сотрудничество с Китаем в научной сфере, выдвигая обвинения в шпионаже в отношении специалистов, вовлеченных в китайско-американские исследовательские проекты. Об этом сообщил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание, что судебные органы Соединенных Штатов под предлогом борьбы с "экономическим шпионажем" оказывают давление на ученых и подрывают регулярное китайско-американское сотрудничество в научно-технической сфере", - заявил он на брифинге.

По словам официального представителя, США должны "предпринять усилия, которые бы способствовали улучшению научно-технических взаимоотношений и оптимизации связей с Китаем в культурно-гуманитарной сфере". Как уточнил Чжао Лицзянь, попытки Вашингтона обвинить отдельных специалистов в шпионской деятельности "уже вызвали недоверие широкой общественности".

Федеральное жюри присяжных в городе Бостон, как сообщило во вторник агентство Рейтер, признало известного американского химика Чарльза Либера виновным в сокрытии сотрудничества с Китаем и факта финансирования из КНР. По версии стороны обвинения, 62-летний профессор Гарвардского университета участвовал в китайской "Программе тысячи талантов", нанимающей иностранных исследователей, чтобы они делились своими знаниями с Пекином.