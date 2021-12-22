Премьер Белоруссии: страна выполняет все рекомендации по АЭС, критика Литвы неоправданная

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Белоруссия выполняет все международные рекомендации в отношении АЭС, критика со стороны Литвы не имеет под собой оснований. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

"Позиция Литвы по отношению к Беларуси достаточно странная. Началось с абсолютно неоправданной критики БелАЭС, которая звучала несмотря на то, что у нас есть положительные заключения от международных организаций, таких как МАГАТЭ, ENSREG (Европейская группа регулирующих органов в области ядерной безопасности - прим. ТАСС), которые отмечают открытость и транспарентность Беларуси, выполнение всех рекомендаций", - цитирует в среду главу правительства агентство БелТА.

Головченко напомнил, что недавно замминистра иностранных дел Белоруссии встречался с заместителем руководителя МАГАТЭ, который еще раз подчеркнул, что белорусская сторона ответственно и добросовестно относится к соблюдению всех требований международных регуляторов. "На этом фоне заявления с той стороны границы звучат, мягко говоря, странно", - подчеркнул белорусский премьер.

Литва предъявляет претензии к БелАЭС, находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса, практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. В конце ноября Вильнюс направил Минску ноту протеста в связи с планировавшимся физическим пуском 2-го блока станции. В Белоруссии отмечают, что претензии Вильнюса лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность станции будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 10 июня текущего года первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию, загрузка ядерного топлива в активную зону реактора второго блока (с которой начинается физический пуск) выполнена 22 декабря.