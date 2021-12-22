Посол Украины: Киев переводит просьбы к ФРГ в прессу, поскольку Берлин их игнорирует

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Немецкие политики зачастую игнорируют обращения украинских дипломатов, в связи с чем им приходится выносить свои вопросы в публичную плоскость и действовать через СМИ. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью украинской общественной организации "Украинская призма".

"Немцы могут себе позволить, и они, к сожалению, часто это делают, просто игнорировать легитимные интересы или просьбы со стороны других государств, в том числе и со стороны Украины", - отметил он. Мельник признал, что сталкивается с таким игнорированием "чуть ли не каждый день" в различных министерствах и ведомстве канцлера, когда озвучивает свои позиции и просьбы поддержать то или иное предложение. "Очень часто ты слышишь ответы: "Спасибо, что пришли. Но у нас такая линия, и мы не будем ее менять", - подчеркнул он.

В связи с этим, по его словам, украинская сторона вынуждена действовать через прессу, чтобы побудить немецких политиков к реакции. "Что нам остается, кроме того, чтобы выносить вопросы в публичную плоскость? Когда эти же вопросы ставят эксперты, с которыми мы работаем, <...> представители влиятельных немецких СМИ, то тогда уже надо представлять аргументы и делать это публично", - пояснил он.

В то же время посол признал, что "в Германии к этому еще не привыкли", так как ФРГ "живет по старым лекалам, когда все делается подковерно, <...> решения принимаются в узком кругу". "Мы попробовали устроить холодный душ, и он вызывает аллергическую реакцию. Мы это очень часто чувствуем, я ощущаю", - признал Мельник, но подчеркнул, что от такого подхода не отступится.

Представитель украинского МИД утверждает, что в результате такого подхода посольству не просто удается спровоцировать немецких политиков на озвучивание позиции по тому или иному украинскому вопросу, но и проинформировать о нем общественность Германии. Мельник заявил, что в итоге, по его подсчетам, "каждый немец как минимум 15 раз слышал что-то об Украине".