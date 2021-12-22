Погранслужба Украины не впустила в страну 6,6 тыс. россиян в 2021 году

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не впустили в страну 6 600 граждан РФ в 2021 году. Об этом сообщил пресс-секретарь погранслужбы Андрей Демченко.

"Поскольку Россия является агрессором (признана страной-агрессором постановлением Верховной рады - прим. ТАСС), то с начала года всего отказано в пропуске через границу 6 600 гражданам РФ. В прошлом году - 2 800. Тогда произошло уменьшение пассажиропотока из-за коронавируса", - сказал он в опубликованном в среду интервью изданию "Обозреватель".

Демченко среди основных причин отказа во въезде назвал неподтвержденную цель поездки, превышение срока пребывания, недействительные документы и наличие запрета на въезд на Украину. За последний год на основании наличия запрета на въезд не впустили в страну 500 граждан РФ. По словам пресс-секретаря, запрет был связан с посещением этими гражданами Крыма с нарушением предусмотренных украинским законодательством правил въезда на полуостров.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября в ответ на петицию с призывом ввести запрет или ограничение на въезд в страну россиянам пообещал изучить этот вопрос. Он пояснил, что эта тема "требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений".

Вопрос о возможном визовом режиме с Россией на Украине поднимают с 2014 года. Впервые эту идею озвучил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. В 2017 году вопрос даже планировали рассматривать в Верховной раде. Тогда МИД Украины разъяснил, что в случае принятия решения в парламенте технически его осуществить возможно, однако это может оказаться невыгодным самому Киеву. В ведомстве предупредили, что в случае принятия Москвой зеркальных мер пострадают около 3 млн граждан Украины, проживающих в РФ.