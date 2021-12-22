В Латвии заявили, что могут поставлять Украине товары невоенного и военного назначения

РИГА, 22 декабря. /ТАСС/. Латвия обладает возможностью по мере обострения ситуации поставлять Украине товары невоенного и военного назначения, в том числе оружие. Об этом в среду заявил министр обороны республики Артис Пабрикс.

"Оружие очень разное, и при необходимости мы его доставим", - сказал он местному агентству LETA. При этом глава оборонного ведомства Латвии воздержался от дальнейших комментариев по этому поводу.

Страны Балтии готовы оказать Украине различную помощь, включая военную, заявил 21 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас по итогам встречи с главами оборонных ведомств Латвии Артисом Пабриксом и Эстонии Калле Лаанетом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. По его словам, Москва прилагает все возможные усилия для того, чтобы помочь Киеву урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.