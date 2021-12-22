В парламенте Белоруссии заявили о планах внешних сил уничтожить белорусское государство

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Внешние силы не оставляют попыток уничтожения белорусской государственности, власти страны должны быть готовы к реагированию на любые вызовы. Об этом заявила в среду председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Наталья Кочанова, выступая на заседании парламента.

"Внешние силы по-прежнему строят планы по уничтожению белорусской государственности. Достижения независимой Беларуси - мир и безопасность, народное единство и традиционные ценности, социально ориентированная экономика и миролюбивая внешняя политика - их главные мишени", - приводит ее слова пресс-служба Совета Республики.