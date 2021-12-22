Слушания по делу о крушении Boeing на Украине возобновятся 7 марта 2022 года

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 22 декабря. /ТАСС/. Слушания по уголовному делу о крушении Boeing на Украине возобновятся 7 марта 2022 года. Об этом объявил в среду на слушаниях судья Хендрик Стейнхейс.

"Алмаз-Антей" о крушении "Боинга" ТАСС публикует презентацию "Алмаз-Антея", в которой детально описана вероятная версия событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года

"С 7 марта 2022 года слово будет предоставлено адвокатам Олега Пулатова (проходит одним из обвиняемых по делу - прим. ТАСС)", - сказал он. В мае три дня будет выделено прокуратуре, чтобы ответить на выступление защиты, а в июле - вновь защите для того, чтобы дать ответ обвинению. "После этого судьи удалятся для вынесения решения, - уточнил Стейнхейс. - Для оглашения вердикта зарезервированы три дня - 22 сентября, 17 ноября и 15 декабря".

Ранее прокуратура закончила зачитывать обвинительный акт, потребовав приговорить всех четверых обвиняемых к пожизненному тюремному заключению. По ее мнению, они виновны по двум пунктам: крушение самолета, которое повлекло за собой гибель людей, и убийство 298 находившихся на борту человек. Обвинение также потребовало, чтобы суд при вынесении вердикта выдал ордер на арест всех четырех человек, если они будут признаны виновными в совершенных преступлениях.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над всеми обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвокатов.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.