Суд Украины вновь заочно арестовал экс-главу правления Приватбанка Дубилета

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно арестовал бывшего главу правления национализированного Приватбанка Александра Дубилета, который подозревается в растрате средств банка. Об этом сообщило в среду в своем Telegram-канале Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Следственный судья ВАКС полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры и 22 декабря 2021 года избрал бывшему главе Приватбанка меру пресечения в виде содержания под стражей. Решение о его аресте вынесено без участия подозреваемого, поскольку уже более полугода это лицо находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

Дубилет является одним из пяти обвиняемых по делу о растрате средств Приватбанка, он обвиняется сразу по двум эпизодам, уточнили в НАБУ. "В целом по этим двум эпизодам речь идет о 8,3 млрд гривен, выведенных из-за мошеннических схем. Следствие отрабатывает и другие эпизоды и устанавливает остальных участников преступления", - заявили в НАБУ.

2 июня ВАКС уже принимал решение о заочном аресте Дубилета. Тогда сообщалось, что у него есть гражданство Израиля и, по словам адвокатов, он не может приехать на Украину из-за пандемии коронавируса. Между тем позже украинские СМИ сообщили, что 20 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу защитников Дубилета и отменила его заочный арест.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка приняло решение о национализации Приватбанка, крупнейшей кредитной организации в стране. Банк перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В феврале 2019 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению иск Игоря Коломойского и компании Triantal, владевших 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка соответственно, о признании недействительным договора купли-продажи акций кредитной организации, на основании которого банк был национализирован. В декабре 2019 года такой же иск подал Дубилет, в июне 2021 года Хозяйственный суд Киева закрыл производство по этому иску.