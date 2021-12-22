ОДКБ и СБ Армении высказались за скорейшее начало делимитации границы с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на встрече в Ереване высказались за скорейшее начало процесса демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщил в среду офис Совбеза.

"22 декабря секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Стороны обсудили программы, которые намечено реализовать в период председательства Армении в ОДКБ. Приоритетом организации заявлена совместная деятельность государств - членов ОДКБ по противодействию терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, по миграционной и биологической безопасности. Армен Григорян представил генсеку ОДКБ ситуацию на границе с Азербайджаном. Стороны сошлись во мнении, что необходимо создание условий для скорейшего начала работ по демаркации и делимитации на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что стороны обсудили вопросы, связанные со снижением напряженности на армяно-азербайджанской, таджикско-киргизской и таджикско-афганской границах. Зась отметил растущую вероятность миграции афганских беженцев на территорию государств - членов организации.