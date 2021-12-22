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Власти Польши выразили недовольство решением ЕК запустить против Варшавы новую процедуру

Как заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, ЕК неверно понимает разделение между компетенциями стран-членов и европейских институтов

ВАРШАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Польши не согласны с решением Европейской комиссии (ЕК), которая запустила очередную юридическую процедуру против Варшавы из-за нарушения Конституционным судом (КС) страны европейского права после провала всех попыток диалога с Варшавой. Об этом заявил в среду на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Я глубоко не согласен с главным тезисом такого вывода Европейской комиссии. А именно с тем, что Конституционный суд не отвечает каким-то требованиям", - сказал он. По утверждению Моравецкого, КС Польши "не только отвечает всем требованиям независимости, но и заботится о том, чтобы конституция на самом деле была высшим законом Польши". Как считает глава польского правительства, ЕК неверно понимает разделение между компетенциями стран-членов и европейских институтов.

Заместитель министра юстиции республики Себастиан Калета назвал в среду в Twitter решение ЕК "нападением на польскую конституцию и суверенитет", "попыткой подчинить праву ЕС Конституционный суд в Польше".

Брюссель уже направил официальное уведомление властям Польши, которые теперь должны в течение двух месяцев ответить на него. После этого ЕК определит дальнейшие шаги.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это решение было вызвано проведением польскими властями реформы судебной системы. Новые нормы вызвали в стране волну протестов, а также недовольство во многих европейских столицах и расследования Еврокомиссии.

Разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. 7 октября КС Польши, рассмотрев запрос Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.

Теги
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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