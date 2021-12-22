СМИ: США приступили к созданию спутников для слежения за гиперзвуковым оружием

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Агентство по ПРО при Министерстве обороны США одобрило проекты создания космических спутников, которые должны будут вести наблюдение за угрозами со стороны гиперзвукового оружия. Об этом сообщил в среду американский еженедельник Defense News, отметив, что пройден важный этап на пути разработки спутниковых систем нового поколения.

Пентагон считает, что они необходимы в связи с ускоренным созданием в мире, в том числе в России и Китае, гиперзвукового оружия, которое гораздо более опасно и менее заметно, чем обычные баллистические ракеты. Разработка новой спутниковой группировки, получившей название Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS), должна "заполнить брешь" в американской системе противоракетной обороны. Как сообщил Defense News, новые спутники станут дополнением к нынешним космическим аппаратам, предназначенным для слежения за пусками баллистических ракет, но в отличие от них будут находиться на низкой околоземной орбите.

Разработку спутников для HBTSS ведут американские военно-промышленные компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman. В январе 2021 года они получили от Пентагона на эти цели $122 млн и $155 млн соответственно. Как стало известно Defense News, 20 декабря L3Harris Technologies завершила разработку проекта и уже приступила непосредственно к созданию образца нового спутника. Ранее то же самое сделала Northrop Grumman.

В ноябре заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон заявил газете Politico, что Пентагон работает над тем, чтобы "определить тип спутниковой группировки", необходимой для слежения за гиперзвуковыми ракетами. Он отметил, что точные сроки создания такой орбитальной группировки пока не установлены.

США, как и ряд других стран, также активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия. На прошлой неделе они провели испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которую планировалось запустить со стратегического бомбардировщика B-52. Как сообщили представители ВВС США, испытание прошло неудачно, причины этого выясняются.