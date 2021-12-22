Лукашенко сообщил о задержании в Белоруссии семи человек за попытку совершить теракты

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании семи человек за попытку совершить теракты.

"Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью - вчера днем задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты, - сказал президент во время поездки в Гомельскую область, сообщает в среду агентство БелТА. - <…> Против государственных служащих [планировались теракты], особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили". Он уточнил, что "семь человек задержали, одного ищут". "Найдем, вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его", - сказал президент.