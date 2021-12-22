Вице-премьер Армении заявил, что пандемия не помешала развитию сотрудничества с Россией

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Ограничения, вызванные пандемией коронавируса, а также экономические последствия боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года не помешали Армении и России сохранить динамику развития отношений. Об этом в среду на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян.

"На заседании обсуждались вопросы, касающиеся развития торгово-экономических отношений, сотрудничества в области транспорта, энергетики, высоких технологий, здравоохранения, образования и других сферах, представляющих взаимный интерес. Вице-премьер Мгер Григорян подчеркнул, что, несмотря на ограничения, вызванные эпидемией коронавируса, а также экономическими последствиями войны, двум странам удалось сохранить темпы развития двустороннего сотрудничества. Мгер Григорян отметил, что в результате заседания удалось определить все перспективные направления армяно-российского сотрудничества", - сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

По ее информации, вице-премьер напомнил, что в 2022 году Армения и Россия будут отмечать 30-летие установления дипломатических отношений, а также 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, и заверил, что Ереван приложит все усилия для надлежащей организации связанных с этими датами мероприятий. Григорян подчеркнул, что отношения между двумя странами носят комплексный характер, включают все сферы межгосударственного партнерства, и поблагодарил российских коллег за конструктивную работу межправкомиссии.