Ганц обсудил с Салливаном безопасность, Иран и Палестину

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц обсудил в среду в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном вопросы "противодействия иранской ядерной угрозе" и его "агрессии в регионе", а также меры по укреплению доверия в отношениях с палестинской стороной. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Сегодня министр обороны Ганц встретился с Салливаном. Стороны обсудили вызовы в области стратегической безопасности и сферы сотрудничества с акцентом на противодействие ядерной угрозе Ирана, а также его (Тегерана - прим. ТАСС) региональной агрессии. Ганц поблагодарил Салливана за приверженность безопасности Израиля и его личный вклад в американо-израильские отношения", - говорится в заявлении. Глава Минобороны проинформировал собеседника о "мерах по укреплению доверия, которые оборонное ведомство принимает в отношениях с властями Палестины, а также о контртеррористических и других операциях по обеспечению безопасности в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", добавили в пресс-службе.

Ранее в среду с Салливаном встретился премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Обсуждались переговоры между Ираном и мировыми державами в Вене, а также "несколько дополнительных вопросов, представляющих общий интерес для обеих стран", сообщила канцелярия главы кабмина. До этого помощник хозяина Белого дома провел рабочую встречу с главой Совета по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой, а 21 декабря он был принят президентом еврейского государства Ицхаком Герцогом. В ходе поездки в регион у Салливана также запланированы переговоры с президентом Государства Палестина Махмудом Аббасом в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.