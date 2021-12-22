Мэра Еревана Марутяна отправили в отставку

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Мэр Еревана Айк Марутян отстранен от должности в результате голосования Совета старейшин (горсовет), новым градоначальником избран Грачья Саркисян. Трансляция голосования велась местными новостными порталами в среду.

По данным голосования, 44 голосами "за" и десятью "против" новым мэром был избран Саркисян, таким образом, было поддержано решение Совета старейшин о вынесении вотума недоверия Марутяну.

16 декабря фракция "Мой шаг" после совещания у премьер-министра Никола Пашиняна заявила, что начинает процесс выражения вотума недоверия Марутяну. На пост градоначальника Еревана фракция выдвинула кандидатуру первого заместителя мэра Саркисяна. Правящее большинство свое решение обосновывает тем, что Марутян в декабре 2020 года вышел из партии Пашиняна "Гражданский договор", а также упрекает его в том, что он "недостаточно борется с коррупцией" и "порвал все связи с фракцией".

Известный в Армении комедийный актер Айк Марутян был избран градоначальником Еревана в сентябре 2018 года. Он являлся одним из ярых сторонников действующего премьер-министра Пашиняна. Фракция "Мой шаг" поддерживает Пашиняна и составляет большинство в парламенте столицы.