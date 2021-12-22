В Алжире военные задержали 19 пособников террористов в ходе серии операций

РАБАТ, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие правительственной Национальной народной армии (ННА) Алжира в ходе серии операций обнаружили и задержали 19 пособников террористов. Об этом говорится в обнародованном в среду сообщении министерства национальной обороны.

"<...> Подразделения и отряды ННА в период с 15 по 21 декабря 2021 года провели серию операций <...>. Так, военным удалось задержать 19 пособников террористических групп <...>", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, отряды ННА обнаружили и уничтожили одну самодельную бомбу в провинции Шлеф (север Алжира) и одно тайное хранилище террористов в провинции Беджая (север республики).

С проблемой терроризма Алжир столкнулся в конце минувшего века, когда в 1992 году начался вооруженный конфликт между властями и радикальными исламистскими группировками. Поводом для него стала отмена результатов парламентских выборов, победу на которых одержали партии исламского толка. В ответ исламисты развязали террористическую войну, жертвами которой за время противостояния стали свыше 200 тысяч человек.

Благодаря политике гражданского согласия, проводившейся экс-президентом Алжира Абдельазизом Бутефликой (1999-2019), уровень насилия в последние годы удалось заметно снизить. Тем не менее вооруженные нападения исламистов все еще происходят время от времени в различных регионах страны.