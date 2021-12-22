Глава МИД ФРГ заявила, что нужно использовать все возможности для диалога с Россией

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия серьезно обеспокоена ситуацией вокруг Украины, следует использовать каждую возможность для диалога. Об этом заявила в среду глава МИД ФРГ Анналена Бербок в Берлине на пресс-конференции с коллегой из Люксембурга Жаном Ассельборном.

"Я сильно обеспокоена, но это означает, что нужно использовать каждый миллиметр для продвижения в сторону диалога", - сказала она.

"Важно вернуться за стол переговоров в "нормандском формате", использовать возможности для общения в рамках Совета Россия - НАТО, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности", - добавила Бербок.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.