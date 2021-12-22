Фракция Левой партии в Тюрингии призвала к отмене экономических санкций против России

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Фракция Левой партии (ЛП) в ландтаге (региональном парламенте) федеральной земли Тюрингия, расположенной в восточной части Германии, выступила за отмену экономических санкций в отношении России. Об этом в среду заявил официальной представитель фракции ЛП Андреас Шуберт.

"Новому федеральному правительству необходимо срочно действовать здесь, поскольку последствия политически не эффективных санкций в значительной степени сказываются на среднем бизнесе в восточногерманских землях", - приводит слова Шуберта агентство DPA. При этом он сослался на статистику, согласно которой объем экспорта из Тюрингии в Россию снизился на 26% в период с 2013 по 2020 годы. Вместе с тем подчеркивается, что чем дольше будут длиться санкции, тем сложнее Тюрингии будет остановить негативный тренд, поскольку на российском рынке будут доминировать другие партнеры.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

16 декабря лидеры 27 стран ЕС единогласно приняли решение продлить экономические санкции против России. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия в ответ на решение саммита ЕС о продлении экономических санкций в отношении Москвы на полгода зеркально продлит свои контрмеры. Представитель Кремля заметил, что в Москве по-прежнему считают введенные ЕС санкции незаконными с точки зрения международного права. В то же время пресс-секретарь президента напомнил, что Россия "прекрасно адаптировалась к существующим экономическим условиям" и научилась извлекать из них выгоду "в плане развития собственного производства, импортозамещения и так далее".