Боррель назвал важным шагом предложение альянса провести заседание Совета Россия - НАТО

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия - НАТО (СРН) по гарантиям безопасности является важным шагом. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, распространенном в среду в Брюсселе.

"Предложение НАТО провести Совет Россия - НАТО в ответ на проекты договоров о европейской безопасности, которые Россия обнародовала на прошлой неделе, является важным шагом. НАТО играет ключевую роль в обеспечении мира в Европе. ЕС стремится работать вместе с союзниками, а также со своими партнерами в разрешении сегодняшней ситуации в области безопасности на нашем континенте", - отмечается в нем.

По словам Борреля, "ЕС будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы обеспечить представление своих интересов в любой возможной дискуссии с Россией по вопросам европейской безопасности".