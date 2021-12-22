{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

El Pais: в Испании введут обязательное ношение масок на улице

Ожидается, что 23 декабря пройдет экстренное заседание Совета министров, чтобы одобрить соответствующий указ

МАДРИД, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Испании вновь введет обязательное ношение масок на улице из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране. Об этом сообщила в среду газета El Pais.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По ее информации, глава правительства Педро Санчес заявил об этом на проходящей в настоящий момент встрече с региональными лидерами. Ожидается, что в четверг пройдет экстренное заседание Совета министров, чтобы одобрить соответствующий указ.

По данным газеты La Vanguardia, премьер также предложил задействовать военных для вакцинации и отслеживания распространения инфекции.

С начала пандемии в Испании было выявлено более 5,5 млн случаев заражения, свыше 88,8 тыс. пациентов умерли. В конце декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации. В настоящий момент около 90% испанцев старше 12 лет уже полностью привиты от коронавируса.

Сейчас темпы распространения инфекции в Испании вновь выросли. В частности, во вторник в стране был зафиксирован антирекорд по суточному приросту инфицированных.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроПандемия COVID-19
Депутат Рады обвинил Запад в двойных стандартах за позицию по Порошенко
Посольства США и Великобритании ранее заявили, что внимательно следят за уголовным процессом в отношении экс-президента Украины и рассчитывают на беспристрастность расследования
Читать полностью