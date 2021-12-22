Депутат Рады обвинил Запад в двойных стандартах за позицию по Порошенко

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Реакция Запада на предъявление экс-президенту Петру Порошенко обвинения в госизмене по делу о поставках угля из Донбасса является очередным примером двойных стандартов. Такое мнение высказал сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

"Когда лидера второй в стране политической партии ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука обвинили по надуманным "событиям" по статье с громкими формулировками о "терроризме и госизмене", послы партнерских нам государств молчали о беспределе, словно воды в рот набрали. Никто не сообщил о том, что внимательно присматривается к обвинению, не призывал Фемиду быть беспристрастной и объективной. Так и хранят молчание до сих пор", - написал политик в среду на своей странице в Facebook.

В то же время, когда такое же обвинение было выдвинуто против Порошенко, представители Запада тут же встали на его защиту, заявил Рабинович. По его словам, послы стратегических партнеров Украины "тут же в унисон" "призвали к этой самой беспристрастности и объективности", заявили, что "внимательно следят за развитием событий", "недвусмысленно намекая, где "правильное" решение суда".

"Лицемерие, двойные стандарты? Деление украинских политиков на "правильных и неправильных"? Особый подход к юридическому принципу "один закон для всех"? Или это что-то другое? А где демократия? Вот и закончилась?" - вопрошает политик.

Во вторник сразу же после предъявления Порошенко обвинения в госизмене посольства США и Великобритании заявили, что внимательно следят за уголовным процессом в отношении экс-президента Украины и рассчитывают на беспристрастность расследования.

Обвинение в госизмене

Порошенко предъявили обвинение в государственной измене и содействии террористическим организациям, следствие подозревает его в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года. Дело против него возбуждено по ст. 258-5 ("Финансирование терроризма"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 258-3 ("Создание террористической организации") Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. По делу также проходят глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра.

Госбюро расследований вызвало Порошенко на допрос 23 декабря. Однако экс-президент не придет, так как находится за границей. Во вторник Порошенко обнародовал видеообращение, в котором заверил, что вернется на родину в первой половине января.