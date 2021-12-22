Фигурант дела MH17 назвал предсказуемым требование обвинения о пожизненном заключении

"Алмаз-Антей" о крушении "Боинга" ТАСС публикует презентацию "Алмаз-Антея", в которой детально описана вероятная версия событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года

"Абсолютно предсказуемое [требование], - заявил он в интервью телеканалу. - Виновные были назначены заранее".

Ранее в среду прокуратура Нидерландов закончила представление обвинительного акта по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, потребовав пожизненного тюремного заключения для всех четверых обвиняемых. По убеждению прокуратуры, они виновны по двум пунктам: крушение самолета, которое повлекло за собой гибель людей, и убийство 298 находившихся на борту человек.

Сам Дубинский никак не участвует в судебном процессе и даже не всегда следит за его ходом. "Я не вижу смысла слишком глубоко вникать в это", - заявил он. По его словам, еще до начала суда было установлено, что Россия и четверо человек будут виновными.

Дубинский также заявил, что не собирается подавать апелляцию, если будет вынесен обвинительный приговор. "Конечно, нет, - сказал он. - Какой смысл? Приговор все равно будет обвинительный".

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.