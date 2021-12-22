Оппозиция заявила, что во время митинга в Сухуме более 20 ее сторонников получили увечья

СУХУМ, 22 декабря. /ТАСС/. Народно-патриотический союз Абхазии (НПСА), объединяющий девять оппозиционных партий и общественных организаций, заявил в среду о том, что накануне в Сухуме, когда проходила акция протеста, в результате действий силовиков более 20 человек получили увечья. Об этом говорится в заявлении НПСА, опубликованном на оппозиционных Telegram-ресурсах.

Во вторник абхазская оппозиция провела митинг на Театральной площади в Сухуме вблизи комплекса правительственных зданий. После того, как президент не вышел к митингующим, они направились к зданию парламента, где дважды произошли потасовки, в итоге сотрудники милиции оттеснили оппозиционеров от парламента. Переговоры президента и представителей от оппозиции проходили более часа. Ближе к полуночи участники акции протеста разошлись, огласив перед этим резолюцию, в соответствии с которой они намерены инициировать отстранение от власти действующего президента республики Аслана Бжании.

"По окончании митинга и по итогам переговоров с президентом представителей НПСА, в связи с его отказом принять наши предложения и выйти к народу, находящемуся на площади перед драмтеатром, было принято решение о перемещении к зданию парламента с целью обращения к народным избранникам и созвать внеочередное заседание сессии для снижения напряженности и достижения общественно-политического согласия. К всеобщему сожалению, власть, оградившись от народа тройным забором, школьными автобусами, представителями специальных силовых подразделений и своими сторонниками, заблокировала работу законодательного органа и не позволила депутатам парламента пройти на свои рабочие места. Более того, силовые структуры, встретив народ оскорблениями и откровенно провокационными действиями, применили беспрецедентные для абхазского народа меры, а именно избиение людей полицейскими дубинками, использование дымовых шашек и слезоточивого газа для разгона митингующих. Более 20 человек получили увечья различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По мнению оппозиции, это "очередное яркое доказательство того, что президент откровенно выбрал курс исключительно на силовое подавление любого альтернативного мнения, идущее вразрез с политикой властей". Совместное заявление генпрокурора Адгура Агрбы, главы МВД Вальтера Бутбы и председателя Службы госбезопасности Роберта Киута, в котором говорилось, что правоохранительные органы определят масштаб ущерба, нанесенного во время беспорядков в Сухуме, а организаторам беспорядков будет дана правовая оценка, оппозиция назвала "попыткой оправдать свои действия в глазах общественности и назначить виновных из числа лидеров НПСА и граждан Абхазии".

Комментарий МВД Абхазии

Как сообщили ТАСС в МВД Абхазии в среду, милиция не применяла во время беспорядков в Сухуме слезоточивый газ. "Никакого слезоточивого газа не было, если бы он был применен, его почувствовали бы многие, а что касается дымовой шашки, то ее применили участники акции протеста, а не силовики. У спецназа было спецснаряжение, в которое входят и дубинки, но ими никого не избивали. Если среди участников митинга кто-то получил увечья, пусть с соответствующим заявлением обращаются в правоохранительные органы", - сказал сотрудник МВД.

По словам собеседника агентства, в больницу никто во вторник не обращался, а что касается милиционеров, то один из них - Герой Абхазии Рауль Криа - получил травму лица, в него кинули камень. Ему была оказана первая медицинская помощь, госпитализация не понадобилась.