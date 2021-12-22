МИД Грузии сообщил, что 80% жителей поддерживают идею вступления в ЕС и НАТО

ТБИЛИСИ, 22 декабря. /ТАСС/. Идея вступления Грузии в Евросоюз (ЕС) и НАТО поддерживается 80% жителей республики, а разговоры о сферах влияния в XXI веке являются полностью неприемлемыми. Об этом в среду заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия, комментируя слова главы МИД России Сергея Лаврова о попытках насильно затянуть республику в Североатлантический альянс.

Лавров во вторник на пресс-конференции в Сочи заявил, что Россия воспримет попытки насильно затянуть Грузию в НАТО как нарушение красной линии. Он также отметил, что республику пытаются сделать членом альянса вопреки воле большой части ее народа.

"Вам известно, что идея членства в НАТО и Евросоюзе пользуется большой национальной поддержкой. Эта поддержка в течение лет является 80%-ной, а то и больше. Соответственно, в грузинском обществе уже существует консенсус об этом. Грузия как демократическая страна уже считает себя частью именно этого пространства, а это в первую очередь является вопросом ценности для Грузии", - сказал Дарсалия.

Он также добавил, что полностью неприемлемыми являются разговоры о сферах влияния в XXI веке. "Полностью неприемлемыми являются разговоры в XXI веке о так называемых сферах влияния, эксклюзивных зонах разных государств и так далее. Указанное служит лишь дестабилизации международной системы и подрывает мировой порядок", - добавил дипломат.

Грузия сотрудничает с НАТО с конца 1990-х годов. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании страны стать членом альянса. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили. Пришедшая в 2012 году к власти партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" продолжила курс на интеграцию в НАТО, однако в то же время "важнейшей задачей" внешней политики страны власти назвали "поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии". В 2017 году в Конституции Грузии появилась запись "Конституционные органы в рамках своих прав и полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора".