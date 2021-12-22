Защита обвиняемого по делу MH17 намерена потребовать оправдания для своего клиента

ГААГА, 22 декабря. /ТАСС/. Защита Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых по делу о крушении Boeing на Украине, намерена добиваться оправдания своего клиента. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении адвокатов Сабины тен Дуссхате и Баудевейна ван Эйка.

"Во время нашего выступления, вероятно, в марте 2022 года, мы объясним, насколько ошибочным было расследование, - отметили они. - И насколько это опасно, когда результат уголовного расследования уже определен для прокурора до того, как расследование действительно сдвинулось с мертвой точки". "В ходе нашего выступления мы намерены заявить, что представленные доказательства являются ненадежными и/или неполными <...> и что другая важная информация не была раскрыта или незаконно скрывается, - подчеркнули тен Дуссхате и ван Эйк. - Мы с уверенностью потребуем от суда оправдать нашего клиента, и мы верим в правильный результат".

В среду прокуратура Нидерландов закончила представление обвинительного акта по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года, потребовав пожизненного тюремного заключения для всех четверых обвиняемых. По убеждению прокуратуры, они виновны по двум пунктам: крушение самолета, которое повлекло за собой гибель людей, и убийство 298 находившихся на борту человек.

Защита Пулатова назвала эти требования понятными, однако заметила, что прокуратура притворяется, что знает, что рейс MH17 был сбит из ЗРК "Бук" с территории, находящейся под контролем ополченцев, и что Пулатов причастен к этому. На самом деле, по мнению адвокатов, позиция обвинения гораздо слабее, чем может показаться. "Наш клиент не знает ответы на вопросы, но и у прокуратуры нет этих ответов, - подчеркнули адвокаты. - Даже после долгих лет расследования прокуратура не знает, кто нажал на кнопку, кто отдавал приказания и почему кнопка была нажата".

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы Совместной следственной группы, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.