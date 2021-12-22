В Белоруссии по делу о терроризме задержали россиянина

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали имеющего вид на жительство гражданина РФ по уголовному делу о терроризме, возбужденному после поджога автомобиля милицейского начальника и прокола колес 39 троллейбусов. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на начальника управления КГБ по Гомельской области Александра Мельникова.

"Недавний пример - задержание нашим управлением гражданина Российской Федерации, имеющего вид на жительство в Беларуси, жителя города Гомеля, который совершил поджог по экстремистским, политическим мотивам личного автомобиля первого заместителя начальника УДИН по Гомельской области, а также осуществил прокол колес 39 троллейбусов в Гомеле с целью остановки движения общественного транспорта", - отметил начальник областного управления КГБ.

"В настоящее время управлением (УКГБ - прим. ТАСС) в отношении данного лица расследуется уголовное дело по факту акта терроризма", - проинформировал Мельников.

В целом он назвал социально-политическую ситуацию в Гомельской области стабильной, отметив, что "деструктивные силы не оставляют попыток дестабилизации обстановки".