МВД Белоруссии не видит предпосылок для массовых протестов в ходе референдума

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. МВД Белоруссии не исключает, что в ходе конституционного референдума отдельные противники власти попытаются раскачать ситуацию в стране, но предпосылок для массовых протестов нет. Об этом заявил в среду начальник отдела Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Вячеслав Орловский в эфире телеканала СТВ.

"Сейчас спокойствие на улицах и никаких предпосылок для массовых акций протеста нет в стране. Вместе с тем, есть отдельные граждане, которые пытаются раскачивать ситуацию, нагнетать агрессию в обществе, регистрируются в экстремистских инициативах для того, чтобы в день голосования [на референдуме] совершить какие-то силовые акции, какие-то нападения", - сказал представитель МВД республики.

Ранее белорусские власти заявили о планах провести в феврале будущего года референдум по внесению изменений в конституцию страны.