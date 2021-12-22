Байден обратится к гражданам США в годовщину беспорядков на Капитолийском холме

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует обратиться к согражданам 6 января - в годовщину беспорядков на Капитолийском холме. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Не хочу уже прямо сейчас говорить за президента. Мы все еще дорабатываем планы. Однако, считаю, можно смело заявить о том, что американский народ услышит его в этот день. Рассчитываю, что мы сможем сказать [на эту тему] больше по мере приближения [к 6 января]", - отметила представитель американского лидера.

6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, который был тогда главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США. Они пытались воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.