В ЛНР заявили, что Киев не подержал предложение республик Донбасса по деэскалации

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Представители Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины не поддержали новое предложение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по усилению режима перемирия. Об этом в среду сообщил полномочный представитель ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

Он пояснил, что в условиях, когда Киев упорно блокирует согласование проекта заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия, ДНР и ЛНР предложили выполнить практические шаги по усилению режима прекращения огня. "Очевидно, что согласование формализованного заявления контактной группы при таких условиях в ближайшее время невозможно. Однако главная цель республик состоит не в принятии заявлений "ради картинки", а в выполнении реальных шагов по соблюдению режима прекращения огня, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР. - Никакого четкого ответа на наше очередное конструктивное практическое предложение от украинской стороны не последовало".

В МИД ДНР со своей стороны рассказали, что республики предложили Киеву прекратить обстрелы и сделать заявление на уровне высшего командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) о соблюдении дополнительных мер по контролю за перемирием в части, касающейся запрета открывать ответный огонь без прямого приказа высшего руководства. "Украинские переговорщики не дали подтверждения готовности выполнить предлагаемые шаги. Надеемся, что украинская сторона все-таки определится с позицией в пользу реализации озвученного сегодня нами механизма на практике. В ином случае мы будем вынуждены в очередной раз констатировать, что Украину совершенно не интересует мир и спокойствие в Донбассе и что все наши попытки снизить напряженность полностью нивелированы полным равнодушием к жизни и здоровью жителей республик со стороны Киева", - заявила глава МИД ДНР, представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова.

Инициативы ДНР и ЛНР по укреплению перемирия

24 ноября полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев необходимо вернуть к выполнению обязательств по соблюдению перемирия. 2 декабря ДНР и ЛНР направили на согласование участникам контактной группы проект заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия, который предусматривает официальное опровержение Киевом заявлений командования ВСУ о разрешении солдатам открывать огонь по своему усмотрению, а также о применении ударных беспилотников в Донбассе, скорейший запуск механизма верификации и предотвращения нарушений на основе оперативного прямого взаимодействия с республиками, обеспечение неотвратимости наказания за допускаемые нарушения.

8 декабря предложения по укреплению перемирия обсуждались на заседании контактной группы, однако по окончании встречи Киев попросил дополнительные сутки, чтобы подготовить конкретные предложения насчет инициатив Донецка и Луганска. В этой связи 9 декабря было проведено внеочередное заседание контактной группы, однако оно не принесло никаких результатов, так как украинской стороной были внесены абсурдные предложения. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов по окончании внеочередной встречи заявил, что представители Киева продолжили лишь грубую имитацию работы по укреплению перемирия и продемонстрировали свою несостоятельность в переговорах.