Послы G7 разочарованы отказом комиссии определить антикоррупционного прокурора Украины

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Послы стран Группы семи (G7), аккредитованные в Киеве, разочарованы отказом назначенных Верховной радой членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора (САП) определить победителем кандидата, набравшего больше баллов.

"Эта дальнейшая задержка неоправданна и противоречит обязательствам относительно назначения постоянного руководителя", - отметили послы в совместном заявлении в Twitter в среду.

Послы призывают отборочную комиссию "поскорее собраться, чтобы завершить процесс". "Специализированная антикоррупционная прокуратура, как и все независимые антикоррупционные учреждения, требует укрепления для обеспечения верховенства права и эффективной борьбы с коррупцией", - заявили дипломаты.

В начале декабря послы стран G7 тоже призывали комиссию к "полной прозрачности и без дальнейших промедлений завершить процесс избрания" главы САП.

Отменить решение суда

21 декабря состоялось заседание комиссии с участием дипломатов США и других стран Группы семи. Перед началом заседания они заявили, что назначение нового главы САП "может стать большим достижением года в борьбе Украины с коррупцией". Во вторник вечером члены комиссии огласили итоговые баллы профессиональной компетенции по результатам собеседований, но не сошлись во мнениях по поводу того, объявлять ли победителя конкурса. Иностранные члены комиссии настаивали на определении победителя без промедления, а глава комиссии Екатерина Коваль высказала опасение по поводу легитимности такого результата в связи с решением Окружного административного суда Киева (ОАСК), который отменил порядок работы конкурсной комиссии и фактически заблокировал конкурс по избранию главы САП.

В итоге все представители Рады, кроме депутат Вячеслава Навроцкого от президентской фракции "Слуга народа", не поддержали голосование, и для избрания главы САП не хватило голосов.

Комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек: четырех представителей совета прокуроров и семи представителей, делегированных Верховной радой.

Суд заблокировал конкурс

Окружной административный суд Киева на прошлой неделе отменил порядок работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП, фактически заблокировав конкурс по избранию главы этого органа. Суд мотивировал свое решение тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, конкурсная комиссия была лишена полномочий принимать этот порядок. Кроме того, в законодательстве не был урегулирован вопрос, кому эти полномочия передавались.

Однако в офисе президента Украины заявили, что пятый, завершающий этап конкурса "может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия". Ранее в декабре президент Украины Владимир Зеленский уже высказывал возмущение в связи с задержкой избрания руководителя САП и призывал членов конкурсной комиссии выполнять свой долг. Кроме того, Европейский союз и США выражали разочарование задержкой избрания руководителя этого ведомства.

Давление Запада

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из параметров по так называемому механизму критериев при решении вопроса безвиза со стороны Евросоюза. Посольства ЕС и США на Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Бывший глава САП Назар Холодницкий уволился с должности в августе 2020 года. Специальная антикоррупционная прокуратура до сих пор не имеет руководителя. Генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила 1 декабря, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться. Она сказала, что в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".