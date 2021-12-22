Псаки: США обсуждают с Израилем меры на случай провала переговоров с Ираном по атому

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация США обсуждает с властями Израиля и других стран возможные дальнейшие шаги на случай провала переговоров в Вене по иранской ядерной программе. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя начавшийся визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль, она отметила: "Очевидно, что Иран занимает важное место в повестке во время визита, но это не единственная тема визита". "Мы ожидаем, что будут продолжены текущие консультации относительно угрозы, связанной с ядерной программой Ирана, его действиями, вызывающими дестабилизацию обстановки в регионе и направленными на поддержку террористов", - сказала Псаки.

"Мы, конечно, разделяем глубокую обеспокоенность наших израильских партнеров относительно продолжения Ираном работы над своей ядерной программой после выхода предыдущей администрации [США] из Совместного всеобъемлющего плана действий", - добавила пресс-секретарь Белого дома. Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее поручил помощникам "подготовить ряд возможностей" в координации с партнерами и союзниками США на случай провала переговоров по ядерной программе Ирана. "Мы обсуждаем это с партнерами и союзниками, включая Израиль и многие другие страны, мы ожидаем, что это продолжится в свете того, что переговоры сейчас застопорились", - добавила Псаки.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки ранее завершился в Вене. Европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.