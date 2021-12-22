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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Псаки: США обсуждают с Израилем меры на случай провала переговоров с Ираном по атому

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Вашингтон разделяет обеспокоенность израильских партнеров относительно продолжения Ираном работы над своей ядерной программой после выхода предыдущей администрации США из Совместного всеобъемлющего плана действий

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация США обсуждает с властями Израиля и других стран возможные дальнейшие шаги на случай провала переговоров в Вене по иранской ядерной программе. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя начавшийся визит помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль, она отметила: "Очевидно, что Иран занимает важное место в повестке во время визита, но это не единственная тема визита". "Мы ожидаем, что будут продолжены текущие консультации относительно угрозы, связанной с ядерной программой Ирана, его действиями, вызывающими дестабилизацию обстановки в регионе и направленными на поддержку террористов", - сказала Псаки.

"Мы, конечно, разделяем глубокую обеспокоенность наших израильских партнеров относительно продолжения Ираном работы над своей ядерной программой после выхода предыдущей администрации [США] из Совместного всеобъемлющего плана действий", - добавила пресс-секретарь Белого дома. Она напомнила, что президент США Джо Байден ранее поручил помощникам "подготовить ряд возможностей" в координации с партнерами и союзниками США на случай провала переговоров по ядерной программе Ирана. "Мы обсуждаем это с партнерами и союзниками, включая Израиль и многие другие страны, мы ожидаем, что это продолжится в свете того, что переговоры сейчас застопорились", - добавила Псаки.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки ранее завершился в Вене. Европейские переговорщики решили взять перерыв на рождественские праздники. Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаИзраильПсаки, Джен
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