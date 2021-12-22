Джонсон и Шольц согласились с важностью взаимодействия с Россией по Украине

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации на украинской границе. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Лидеры обсудили ряд международных вопросов, в том числе нынешнюю ситуацию на украинской границе. Они согласились с важностью взаимодействия с Россией для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшей агрессии", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Джонсон и Шольц обсудили распространение омикрон-штамма коронавируса в обеих странах, а также председательство Германии в следующем году в Группе семи. Еще одной темой для разговора стали пути улучшения североирландского протокола, заключенного между Великобританией и Евросоюзом в рамках Brexit.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат не подкрепленные фактами утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.