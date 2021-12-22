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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Секретарь Совбеза Армении заявил о готовности посетить Баку и Анкару для переговоров

Армен Григорян отметил, что Ереван готов к работе и организации дискуссии по региональным вопросам

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Армянская сторона готова посетить и Баку, и Анкару для обсуждения региональных вопросов. Об этом в среду в интервью армянскому Общественному ТВ сказал секретарь Совбеза Армен Григорян.

"Обсуждение армяно-турецких отношений мы видим в двустороннем формате, но если будет повод обсудить этот вопрос в формате "3+3", мы и эту возможность используем для прояснения позиций друг друга. Если будет необходимость, мы готовы поехать и в Анкару, и в Баку, как и принять делегации этих стран в Ереване", - сказал Григорян.

Григорян отметил, что армянская сторона готова к работе и организации дискуссии по региональным вопросам.

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АзербайджанАрменияТурцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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