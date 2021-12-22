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Кризис на Украине

Председатель ОБСЕ обсудила с Боррелем ситуацию на Украине

Cтороны подтвердили готовность использовать ОБСЕ как площадку для диалога по деэскалации ситуации

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде провела в среду переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем по ситуации на Украине, во время которых стороны подтвердили готовность использовать ОБСЕ как площадку для диалога по деэскалации ситуации.

"Хороший разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем о событиях в Украине и вокруг нее. Обсудили важность соблюдения европейского порядка безопасности и подтвердили готовность использовать ОБСЕ как площадку для диалога по деэскалации ситуации", - написала Линде в Twitter.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеБоррель, Жозеп
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