Председатель ОБСЕ обсудила с Боррелем ситуацию на Украине

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде провела в среду переговоры с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем по ситуации на Украине, во время которых стороны подтвердили готовность использовать ОБСЕ как площадку для диалога по деэскалации ситуации.

"Хороший разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем о событиях в Украине и вокруг нее. Обсудили важность соблюдения европейского порядка безопасности и подтвердили готовность использовать ОБСЕ как площадку для диалога по деэскалации ситуации", - написала Линде в Twitter.