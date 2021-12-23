В Белом доме заявили, что время на восстановление сделки с Ираном заканчивается

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти США публично не называют крайних сроков для восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но обсуждают эту тему в закрытом формате. Как считает помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, слова которого приводит в среду агентство Reuters, через несколько недель возможности восстановить соглашение уже может не быть.

"Публично мы не обводим дату в календаре, но я могу сказать вам, что за закрытыми дверями мы обсуждаем временные рамки и что они непродолжительные", - сказал Салливан журналистам во время визита в Израиль. "Недели", - добавил помощник американского лидера, когда его попросили указать более точные сроки.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился 17 декабря в Вене. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что следующий раунд может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января - начала февраля 2022 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.