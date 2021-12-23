Глава МИД Литвы призвал НАТО отвергнуть предложения России по гарантиям безопасности

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что НАТО должна отвергнуть предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом он заявил в опубликованном в среду интервью британской газете The Times.

"Мы не думаем, что какие-либо переговоры должны начинаться по тому, что было предложено Россией", - сказал дипломат.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве.

Ландсбергис добавил, что в свете требований Москвы среди членов НАТО не ведется никаких разговоров по поводу вывода с территории Литвы военной базы альянса. "Мы верим в то, что существует необходимость в том, чтобы сохранять нынешний уровень обороны в регионе. И единственные переговоры, которые мы хотели бы видеть, - по поводу возможности усиления гарантий безопасности региону, который начинается от Черного моря в Румынии и идет до Эстонии", - заявил он.

Предложение вооружить Украину

Ландсбергис также высказался за то, чтобы НАТО увеличила поставки оборонного вооружения на Украину.

"Мы считаем, что Украина нуждается в том, чтобы получить военную поддержку в виду оборонительного вооружения. Мы чувствуем влияние нынешней политической ситуации, будь то в Эстонии, будь то [на территории] от Норвегии до Румынии", - сказал дипломат. "Я думаю, что Россия явно намерена атаковать", - выступил Ландсбергис с утверждением, говоря про ситуацию на российско-украинской границе. "Все указывает на то, что это намерение реально, и мы должны готовиться к этому. Также возможно, что намерение не только атаковать, но на самом деле изменить ситуацию во всем регионе", - высказал свое предположение министр.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат не подкрепленные фактами утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.