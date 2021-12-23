Киев не посчитал нужным утверждение в Раде дорожной карты по достижению мира в Донбассе

ЛУГАНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Украинская делегация в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе не видит необходимости утверждать в Верховной раде дорожную карту по достижению мира на востоке страны. Хотя этот шаг подтвердил бы намерения Киева к урегулированию конфликта и позволил бы восстановить доверие в переговорном процессе, заявил полномочный представитель Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего.

"Представитель Украины Андрей Костин заявил, что не понимает, зачем республики выдвигают требование по утверждению дорожной карты украинским парламентом. Он полагает, что это не нужно. Но как по другому Украина может доказать, что готова выполнять принятые в Контактной группе решения? - говорится в заявлении, опубликованном в среду в Telegram-канале МИД ЛНР. - Это шаг, который позволил бы восстановить доверие в переговорном процессе и главное - стало бы подтверждением того, что решения, принятые в Контактной группе, будут не просто бумагой в столе, а станут реальными шагами по урегулированию конфликта".

По его словам, именно так, Рада на практике доказала бы свою готовность к выполнению обязательств, после того как на протяжении семи лет она приняла "не один десяток решений, прямо нарушающих минские соглашения". "И эти семь лет на практических примерах убеждают нас, что Рада не собирается выполнять ничего, что предписано Украине минскими соглашениями. Тоже самое делают и другие органы власти Украины. Но если это впечатление ошибочное, то Рада должна найти способ на практике доказать свою готовность к выполнению обязательств. Как минимум - отменить все противоречащие минским соглашениям нормативные акты и в любой приемлемой для себя форме поддержать согласованную Контактной группой дорожную карту по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями", - подчеркнул Дейнего.

Вместе с тем полпред ЛНР заметил, что на данном этапе украинская власть занимается не практическими шагами по выполнению минских соглашений, а лишь попытками "убедить западных кураторов в своем стремлении к миру" и создать "образ жертвы" в целях получения "очередных подачек и поддержки".

Минские соглашения

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение на основе диалога с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" мминских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений. Следуя же девятому пункту комплекса мер по воплощению в жизнь минских соглашений, восстановление полного контроля над государственной границей должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться только после всеобъемлющего политического урегулирования.