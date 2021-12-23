Объем экспорта США вооружений сократился за год на 21%

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта Соединенными Штатами вооружений по межгосударственным и частным контрактам сократился в 2021 финансовом году до $138 млрд. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в среду Госдепартаментом США.

Согласно этой статистике, общая сумма одобренных Госдепартаментом межправительственных контактов на поставку вооружений в 2021 году составила $34,81 млрд. Сумма аналогичных контрактов в частном секторе при этом составила $103,4 млрд.

В 2020 финансовом году эти показатели равнялись $50,78 млрд и $124,3 млрд соответственно. Общая сумма, таким образом, составляла около $175 млрд, то есть произошло сокращение объемов экспорта примерно на 21%.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новую политику в сфере экспорта вооружений, в рамках которой значительно большее внимание будет уделяться вопросу соблюдения прав человека странами, которые будут закупать вооружения. Как отмечало агентство, новые правила станут в некотором роде отходом от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам американских производителей оружия.