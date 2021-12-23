Зампостпреда России при ООН заявил, что Великобританию на деле заботят не права человека

ООН, 23 декабря. /ТАСС/. Соблюдение прав человека вообще не заботит Великобританию, британская сторона лишь способна на обвинения против России. Об этом заявил в среду первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя высказывания главы британского МИД Лиз Трасс, утверждавшей, что Москва якобы пытается использовать Совет Безопасности всемирной организации "для дестабилизации Украины".

Россия в среду провела неформальное заседание Совбеза по "формуле Арриа", на котором представители гражданского общества из Украины и стран Прибалтики рассказали о нарушениях в этих государствах прав национальных меньшинств. Представители западных стран в своих выступлениях комментировали якобы имеющие место действия РФ вокруг Украины.

"Госпожа министр, кто-то должно быть ввел вас в заблуждение, поскольку наше мероприятие было, скорее, посвящено не Украине, а нарушению прав человека и нацменьшинств на Украине и в странах Прибалтики. Ваш "твит" показывает, что Великобританию вообще не заботят права человека и она может лишь обвинять Россию", - написал российский дипломат в Twitter.

В ответ на критику со стороны США первый зампостпреда РФ на своей странице в этой же соцсети обратил внимание "на истерию со стороны западных коллег, когда Россия представляет в ООН факты" нарушений прав человека и нацменьшинств в Латвии, Литве, Эстонии и на Украине.