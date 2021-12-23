В США конгрессмены запросили у законодателя данные по штурму Капитолия

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Члены специального комитета Палаты представителей Конгресса США, проводящего расследование штурма Капитолия 6 января, предложили лично ответить на их вопросы конгрессмену Джиму Джордану (республиканец от штата Огайо), который ранее считался одним из приближенных 45-го американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета The Hill .

Издание опубликовало письмо конгрессмена Бенни Томпсона (демократ от штата Миссисипи), являющегося председателем этого спецкомитета. "Как мы понимаем, у вас 6 января был минимум один разговор с президентом Трампом, возможно, их было несколько. Мы бы хотели подробно обсудить с вами данные контакты", - говорится в послании, направленном Джордану.

Законодателю предложено встретиться с членами комитета добровольно. Ему не направляли соответствующую судебную повестку, за отказ подчиниться которой могут быть предъявлены обвинения.

Ранее на этой неделе конгрессмен Скотт Перри (республиканец от штата Пенсильвания) получил аналогичное приглашение от комитета. Он заявил, что отказывается от предложения ответить на вопросы законодателей. Джорджан пока не сообщил, какой ответ даст он.

В спецкомитет, который проводит указанное разбирательство, в настоящее время входят семь демократов и два республиканца. Последние регулярно выступают с критикой в адрес своего однопартийца Трампа.

Ранее члены комитета потребовали информацию у ряда бывших помощников 45-го президента США. В ноябре политическому консультанту Стивену Бэннону, который являлся при Трампе политическим стратегом Белого дома, предъявили обвинения в неуважение к Конгрессу США за неявку на слушания в указанном комитете. Ранее в декабре законодатели рекомендовали Минюсту США привлечь к ответственности за отказ лично выступить на слушаниях Марка Медоуза, который возглавлял аппарат сотрудников Белого дома в администрации Трампа.

Беспорядки в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.