Япония и Британия с января начнут разработку двигателя для боевого самолета

ТОКИО, 23 декабря. /ТАСС/. Японское Минобороны совместно с Великобританией с января приступит к начальному этапу разработки двигателя для нового боевого самолета Сил самообороны Японии, который заменит находящиеся сейчас на вооружении многоцелевые истребители-бомбардировщики F-2. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

С британской стороны в проекте примет участие компания Rolls-Royce, с японской - авиастроительная корпорация IHI. В Минобороны Японии рассчитывают путем двустороннего сотрудничества сократить расходы на разработку и ускорить сам процесс за счет имеющихся у партнеров технологий.

В проекте оборонного бюджета Японии на следующий год порядка 85 млрд иен ($750 млн) заложено на проект создания двигателя для нового боевого самолета.

Устаревающие F-2 представляют собой модернизированный вариант американского истребителя-бомбардировщика F-16. Они впервые поступили в ВВС Японии в 2000 году. Всего было произведено 98 таких самолетов путем сотрудничества Mitsubishi Heavy Industries и американской Lockheed Martin.

Ведущая роль в разработке нового боевого самолета, который должен в 2030-х годах заменить F-2, также отведена Mitsubishi Heavy Industries. Техническое содействие ей будет оказывать Lockheed Martin. Производство нового самолета предполагается начать в 2031 году, а на вооружение он может поступить ориентировочно в 2035 году. Затраты на весь проект, по предварительным расчетам, составят 1,5 трлн иен ($14 млрд).