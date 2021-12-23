Китай не допустит нарушения своих интересов в ходе межармейских контактов с США

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не допустит нарушения интересов своей страны в процессе межармейского взаимодействия с Соединенными Штатами. Об этом сообщило в четверг Министерство обороны КНР.

"Китай не позволит, чтобы в ходе развития связей между армиями Китая и США нарушался суверенитет и ключевые интересы нашей страны", - говорится в статье газеты "Народно-освободительная армия Китая", опубликованной на сайте оборонного ведомства.

В ней уточняется, что НОАК намерена поддерживать контакты с американскими коллегами исключительно в духе договоренностей, которые были достигнуты между лидерами КНР и Соединенных Штатов. "Обе стороны должны проявлять друг к другу уважение, обеспечивая мирное сосуществование", - отмечается в материале.

Как указано в статье, Пекин готов к диалогу с Вашингтоном в военной сфере и к устранению разногласий. "Мы выступаем за гармоничное и стабильное развитие китайско-американских межармейских отношений, <...> против силового давления", - подчеркивается в нем.