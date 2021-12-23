На Украине крымскотатарский телеканал АТR прекратил вещание на Крым из-за нехватки средств

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Крымскотатарский телеканал АТR прекратил спутниковое вещание, в том числе на Крым из-за нехватки средств.

"В связи с отсутствием достаточных вливаний из госбюджета коллектив телеканала не в состоянии оплатить образовавшуюся задолженность перед компанией "Spacecom", - говорится в сюжете канала.

Как сообщило в четверг украинское издание "Страна", о возможном отключении от спутникового вещания провайдер сообщил в письме на имя генерального директора канала АТR Ленура Ислямова. На телеканале заверили, что руководство АТR прилагает усилия, направленные на поиск ресурсов для полномасштабного вещания, и надеется, что это отключение временное. При этом канал остается в кабельных сетях Украины и приложениях цифрового интерактивного телевидения. Телеканал продолжает вещание на YouTube и на своем сайте.

Ранее канал обходился украинскому бюджету в немаленькую сумму. Так, в 2016 году бывший президент Петр Порошенко подписал закон о его финансировании в размере до 30 млн гривен ($1,1 млн). Канал регулярно жаловался на нехватку денег и даже грозился из-за этого переехать в Литву.

ATR - украинский телеканал, ранее был одним из трех телеканалов Крыма, вещающих на крымскотатарском языке. 1 апреля 2015 года телеканал прекратил вещание на полуострове, его офис был перенесен в Киев. 17 июня 2015 телеканал возобновил эфир, транслируя свои программы из украинской столицы. В Крыму прием сигнала телеканала был доступен только по спутниковому вещанию.