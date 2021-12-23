Тимошенко обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Лидер партии "Батькивщина" и одноименной фракции в Верховной раде обвинила чиновников в создании энергетического кризиса на Украине, что приводит к экономическому уничтожению страны.

"Я не верю, как человек, который дважды был премьер-министром, что случайно не закачали газ в подземные хранилища в первый раз за 30 лет. И что случайно в первый раз за 30 лет не заполнили необходимыми запасами угля склады", - сказала Тимошенко в эфире украинского телеканала "Наш".

По ее словам, "это фундаментальные вещи, которые прописаны в законодательстве и являются обязательными". "Это план по энергетической безопасности государства", - подчеркнула политик.

Тимошенко призвала поименно установить виновных в том, что "энергетически самодостаточная" Украина столкнулась с кризисом. "Это не просто диверсия против Украины, практически Украину экономически уничтожают", - заявила она.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в подземных хранилищах по состоянию на середину декабря находилось более 15 млрд куб. м газа, чего достаточно для обеспечения нужд потребителей всех категорий в текущем отопительном сезоне. При этом он допустил вероятность неких рисков во время отопительного сезона, однако, подчеркнул премьер, правительство "понимает, как отвечать на эти вызовы". Он заверил, что страна будет обеспечена углем и назвал "типичными страшилками" заявления некоторых политиков. Шмыгаль также добавил, что на Украине не планируют вводить веерные отключения электроэнергии.